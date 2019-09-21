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'Kim Milyoner Olmak İster'i sunacak yeni isim: Kenan İmirzalıoğlu

ATV'de yayınlanan fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu oldu

Televizyon / 21 Eylül 2019 Cumartesi 20:02
'Kim Milyoner Olmak İster'i sunacak yeni isim: Kenan İmirzalıoğlu

Kenan Işık'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası sunuculuk koltuğuna önce usta sanatçı Selçuk Yöntem, ardından Murat Yıldırım oturmuştu.

MURAT YILDIRIM OYUNCULUK YAPMAK İÇİN BIRAKMIŞTI

Murat Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum. Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve Milyoner ekibime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sevilen yarışmanın yeni sezonunda sunuculuk görevini, Murat Yıldırım gibi yine bir oyuncu üstlenecek. O oyuncu ise Kenan İmirzalıoğlu.

'SON HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ'

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu hakkında çıkan haberlere şöyle cevap verdi:

"Basında çıkan haberler doğru, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz."

Murat YıldırımTwitterSelçuk YöntemKenan İmirzalıoğluKenan Işık


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