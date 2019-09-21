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Her taraf beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, beyaz örtüyle kapladı. Rize’deki kar yağışının yanında Gümüşhane Silve Yaylası da beyaza büründü. Kar yağışına yakalanan vatandaşlar ve turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaşam / 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:52
Her taraf beyaza büründü

Karadeniz’de, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte , dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğrayan 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylada, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Eylül ayında yağan kar ile karşılaşan yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan bölgede ortaya çıkan manzarayı cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı.

Haftasonu tatili için yaylaya çıkanlar da, kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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