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Apartmanın altında Osmanlı tüneli bulundu

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir inşaatın temel kazısında Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendirilen tünele rastlandı İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen: 'Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden gelecek heyet çalışma yapacak'.

Yaşam / 20 Eylül 2019 Cuma 20:46
Apartmanın altında Osmanlı tüneli bulundu
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir inşaatın temel kazısında Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendirilen tünel bulundu.

Dere Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki 4 katlı apartmanın altında tünel olduğunu fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ve Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay bölgeye geldi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptı. Tünelin Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendirilerek inşaat çalışmaları durduruldu.

Yetkililer tarafından hazırlanan tutanak Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne gönderilecek.

Şen, yaptığı açıklamada, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Bu tür buluntuların önemli olduğunu ifade eden Şen, tünel ile ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

İnşaat çalışmalarının durdurulduğunu aktaran Şen, 'Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden gelecek heyet çalışma yapacak. Kurulun değerlendirmesine göre gerekli çalışmalar yapılacak.' dedi.

Pınarhisar Belediye Başkanı Talay ise gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Kamuoyunun aydınlatılması açısından kurulun kararını bekleyeceklerini dile getiren Talay, 'Belediye olarak buradaki çalışmaları durduruyoruz. Bu bir taş kanal. Bunlar Türkiye'nin muhtelif yerlerinde olan şeyler.' dedi. Kaynak : AA

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