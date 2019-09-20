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Trump'tan İran'a askeri operasyon mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin İran Ulusal Bankasına yaptırım uyguladığını açıkladı.

Dünya / 20 Eylül 2019 Cuma 17:51
Trump'tan İran'a askeri operasyon mesajı

Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri OperasyonİranTrump


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