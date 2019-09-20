USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,29 - 6,31

Sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

Karaman’da sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

3. Sayfa / 20 Eylül 2019 Cuma 09:26
Sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Video için tıklayın

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Fenari Mahallesi 41 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, silahla vurulmuş halde yerde yatan bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, av tüfeğiyle bacaklarından vurulmuş halde yerde yatan şahsı buldu. Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, silahla vurulmuş halde bulunan kişinin yabancı uyruklu Zait Kamil Muhammet (32) olduğunu belirlerken, olayın sebebini tespit etmek ve şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisPolis Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı