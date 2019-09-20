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Savunma Sanayii Başkanı'ndan S-400 açıklaması: Aralıkta sistem kurulup hazır olacak

Savunma Sanayii Başkanı Demir: S400 füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak.

Güncel / 20 Eylül 2019 Cuma 11:43
Savunma Sanayii Başkanı'ndan S-400 açıklaması: Aralıkta sistem kurulup hazır olacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sözlerinden satır başları:

S400 füze savunma sistemi aralıkta kurulmuş olacak. Rusya'dan savaş uçaklarımızı görün, inceleyin teklifi var ama sürecin daha başındayız. (Patriot alımı) Teklifleri değerlendiririz.

Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz.

TEKNOFEST gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.

Füze Savunma Sistemiİsmail DemirRusya


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