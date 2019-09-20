Melih Gökçek İzmir'de başörtülü öğretmene yapılan protestoya isyan etti

İzmir'de Gaziler Günü Programında Gaziler arasından bir grup, 'kıyafeti Cumhuriyet değerlerine aykırı' diyerek sunumu yapan başörtülü öğretmeni protesto etti.



Melih Gökçek, protestoyu sosyal medya hesabı üzerinden ağır sözlerle eleştirdi.



'BİZ DE SİZİN GİBİ BİR ZİHNİYETİN VARLIĞINDAN UTANIYORUZ'



Küstah protestoya haklı isyanını Twitter hesabı üzerinden dile getiren Gökçek, 'İzmir'de Gaziler Günü töreninde Gaziler arasından bir grup, 'kıyafeti Cumhuriyet değerlerine aykırı' diyerek sunumu yapan başörtülü öğretmeni protesto etmiş. Biz de sizin gibi bir zihniyetin varlığından utanıyor ve sizi bu protestonuzdan dolayı protesto ediyoruz.' dedi.



'CEPHEDE BİR FOTOĞRAFINIZI PAYLAŞSANIZA'



Türk kadınının kurtuluş savaşındaki önemine vurgu Gökçek, 'Bu analarımız adına sizden utanıyoruz... Bu analarımızın tırnağı olamazsınız tırnağı... Gaziyiz demişsiniz. Protestoya katılanlara bir çağrım var. Bu annelerimiz gibi cephede birkaç fotoğrafınızı paylaşsanıza' ifadelerini kullandı.



İşte Melih Gökçek'in o tweetleri:



BU ANALARIMIZIN ADINA SİZDEN UTANIYORUZ...

BU ANALARIMIZIN TIRNAĞI OLAMAZSINIZ TIRNAĞI...



GAZİYİZ DEMİŞSİNİZ...

PROTESTOYA KATILANLARA BİR ÇAĞRIM VAR...

BU ANNELERİMİZ GİBİ CEPHEDE BİRKAÇ FOTOĞRAFINIZI PAYLAŞSANIZA...

BEKLİYORUZ...

BU TWİTİN ALTINA EKLERSİNİZ DEĞİL Mİ? pic.twitter.com/aDlSOmuGol — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Eylül 2019