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Melih Gökçek İzmir'de başörtülü öğretmene yapılan protestoya isyan etti

Melih Gökçek, İzmir'de Gaziler Günü Programında gaziler arasındaki bir grubun sunumu yapan başörtülü öğretmeni protesto etmesine isyan etti.

Siyaset / 20 Eylül 2019 Cuma 14:31
Melih Gökçek İzmir'de başörtülü öğretmene yapılan protestoya isyan etti

İzmir'de Gaziler Günü Programında Gaziler arasından bir grup, 'kıyafeti Cumhuriyet değerlerine aykırı' diyerek sunumu yapan başörtülü öğretmeni protesto etti.

Melih Gökçek, protestoyu sosyal medya hesabı üzerinden ağır sözlerle eleştirdi. 

'BİZ DE SİZİN GİBİ BİR ZİHNİYETİN VARLIĞINDAN UTANIYORUZ'

Küstah protestoya haklı isyanını Twitter hesabı üzerinden dile getiren Gökçek, 'İzmir'de Gaziler Günü töreninde Gaziler arasından bir grup, 'kıyafeti Cumhuriyet değerlerine aykırı' diyerek sunumu yapan başörtülü öğretmeni protesto etmiş. Biz de sizin gibi bir zihniyetin varlığından utanıyor ve sizi bu protestonuzdan dolayı protesto ediyoruz.' dedi.

'CEPHEDE BİR FOTOĞRAFINIZI PAYLAŞSANIZA' 

Türk kadınının kurtuluş savaşındaki önemine vurgu Gökçek, 'Bu analarımız adına sizden utanıyoruz... Bu analarımızın tırnağı olamazsınız tırnağı... Gaziyiz demişsiniz. Protestoya katılanlara bir çağrım var. Bu annelerimiz gibi cephede birkaç fotoğrafınızı paylaşsanıza' ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in o tweetleri:

Sosyal MedyaBaşörtülüMelih GökçekGaziler GünüCumhuriyet


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