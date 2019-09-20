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Maraş malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kapalı Maraş hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Oktay, "Kapalı Maraş kullanıma açılacaktır" dedi

Dünya / 20 Eylül 2019 Cuma 12:30
Maraş malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak

Oktay, 'Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır.' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz.' diye konuştu.

KKTC'de, 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, kapalı Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Doğu AkdenizBakanlar KuruluKıbrıs


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