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Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili Ankara'daki soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

Siyaset / 20 Eylül 2019 Cuma 22:23
Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, soruşturma çerçevesinde bulundukları cezaevinden videokonferans sistemiyle cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre, Demirtaş ifadesinde detaylı ifade vermek için süre talebinde bulundu. Demirtaş ayrıca Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) marifetiyle değil, avukatlarıyla birlikte bizzat huzurda ifade vermek istediğini dile getirdi.



Savcı, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Demirtaş'ın avukatları, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde düzenlenen 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklamaya sevk edildiğini kaydetti.

TUTUKLAMA KARARI

Sevk kararının ardından Demirtaş ve Yüksekdağ ile avukatları peş peşe Ankara 1. Sulh Ceza Hakimine ifade verdi.

Hakim, ifade işlemi sonucunda şüphelilerin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek', 'öldürmeye teşebbüse azmettirmek', 'yağmaya azmettirmek' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek' suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Figen YüksekdağSelahattin DemirtaşCumhuriyetKobaniTürk Ceza Kanunu


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