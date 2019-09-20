Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken atama!

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilmesinin ardından göreve başladığı 28 Haziran tarihinde İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı. İstifa eden genel sekreter yardımcılarından Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atandı.







Karar Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede şu ifadeler yer aldı:



'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Adil Karaismailoğlu atanmıştır'

