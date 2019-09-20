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CHP’nin İBB’de kadrolaşma belgesi!

CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, binlerce çalışan bir mesajla kapı önüne koyarken CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın büyükşehir belediyesinde kadrolaşmak için yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Siyaset / 20 Eylül 2019 Cuma 17:14
CHP’nin İBB’de kadrolaşma belgesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yandan İBB'de işçi kıyımı yaparken diğer taraftan CHP İstanbul İl Başkanlığı, Büyükşehir'e partilileri doldurmak için düğmeye bastı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 39 İlçe Başkanlığı'na gönderilen yazıda, partiye ulaşan CV'lerle ilgili talimat verildi.

İl Genel Sekreter Vekili Hale Özcömert Coşkun imzalı belgede, "İlçelerinize yapılan iş başvurularınızı daha önceden de ifade edildiği gibi İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirmesi; ancak ilçenizin referans olacağı CV'lerin dosyalarını 17 Eylül 2019 Salı günü saat: 19:00'a kadar İl Sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim" denildi. Yazıda, partiden referansı olanların İl Sekreterliği'ne, referansı olmayanların ise İBB'ye başvurmalarının talep edilmesi dikkat çekti.

İşte o skandal belge:

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