Bebek kıyafetlerindeki tehlikeye dikkat

Özellikle merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilen ürünler, piyasada çok kolay bir şekilde satılabiliyor. Ucuz olması, ulaşılır olması sebebiyle, ebeveynler çocuklarına kanserojen madde içeren ürünler giydirebiliyor. Bu konuda ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bazı konular bulunuyor. Yetişkinlerin, hassas cilde sahip olan bebekler için lisanslı ürünleri tercih etmesi, alınabilecek önlemlerin başında geliyor.



Konuyla ilgili bilgiler veren lisanslı bebek ürünleri satışı yapan bebekperisi.com genel müdürü Caner Çakı, neden lisanslı ürün alınması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çakı, “Çocuğunuzun narin cildine direkt temas edeceği için ürünlerin nasıl ve hangi maddeler ile üretildiği çok önemli. Bu ürünlerin güvenirliğini öğrenmekte tabii ki meşakkatli ve o kadar da zordur. Bunun içinde en güvenli yol lisanslı ürünlerin kullanılarak çocuk ve bebeklerinizi güven altına almanız olacaktır. Özellikle iç giyimlerde direkt cilde temas olduğu için direkt kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanması da çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ebeveynler ürünlerin doğal ipliklerle imal edilmiş ürünleri de almış olurlar. Lisanslı ürünler birçok kontrolden geçmekte ve bebek giyimlerin üzerinde kullanılmış olan baskılarda kanserojen ve alerjik maddeler bulunmadığı için de sağlıklı kullanım imkanı sunar” ifadelerini kullandı.



‘Yün ve pamuk ağırlıklı ürünler tercih ediliyor'



Lisanslı ürün satın alan bilinçli tüketicilerin genellikle yün ve pamuklu ürünleri tercih ettiklerini belirten Çakı, “çocukların hastalıklardan korunması ve sık sık hasta olmamaları için teri çeken yün ve pamuklu ürünlerin daha sağlıklı olduğunu herkes bilir. Bizde satış rakamlarımıza baktığımızda bu ürünlerin çok fazla tercih edildiğini görüyoruz. Polyester, naylon ve akrilik gibi ipliklerden dokunmuş kumaşlar teri çekmediği için çocuklarımızı sık sık hasta ediyor diyebiliriz. Bunun içinde biz ebeveynlere lisanslı ürünlerin tercih edilmesi yönünde uyarılarımızı sürekli yapıyor ve onlara lisanssız ürünlerin neden tercih edilmemesi gerektiğini anlatıyoruz” dedi.



‘Lisanssız ürünlerde alerji tehlikesi'



Caner Çakı, çocuk sağlığının ön planda olduğu ürünler hakkında bilgiler vererek, “Biz firma olarak ürünlerimizin sağlıklı ve zararsız olmasına çok dikkat ediyoruz. Çocukların hassas cildine zarar vermeyecek maddeler kullanılarak çeşitli testlerden geçmesi gerekiyor. Kullanılan baskılarda kanserojen veya alerjik madde bulunmadığı uluslararası Oekotex Kurumu tarafından test edilerek onaylanması şart. Tüketicilerde ürünleri alırken bu saydığımız özelliklere dikkat etmeli. Çıtçıt kullanılan ürünlerde, çıtçıtlar ve düğmeler Avrupa standartlarına uygun olması da çok önemli, özellikle bebek ürünlerinde alerjik olmayan Avrupa Freenickel ürünleri tercih edilmeli ve nikel içermemeli” dedi.



Kaynak : İHA

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