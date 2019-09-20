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ABD'den İran'a üst düzey yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankası’na yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Dünya / 20 Eylül 2019 Cuma 18:38
ABD'den İran'a üst düzey yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir araya geldi. Görüşmede İran konusunda açıklamalarda bulunan Trump, Aramco krizi sebebi ile İran Merkez Bankası'na yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirterek, “Bunlar şu ana kadar uygulanmış en büyük yaptırımlar” ifadelerini kullandı.

İran'ı dünya üzerinde terör gruplarına en çok destek veren ülke olmakla itham eden Trump, İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu söyledi.

Görüşmede hazır bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımların oldukça ağır olduğunu doğrulayarak, “İran'a yönelik olan tüm para fonlarını kestik” dedi.

ASKERİ MÜDAHALEYE HAZIRIZ

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, 'ABD, her zaman hazır.' değerlendirmesinde bulundu.,

Kaynak : İHA

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