Yunan basınını çıldırtan görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos'ta Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde çekilen bir fotoğrafı, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.



FOTOĞRAFA GENİŞ YER AYIRDILAR



Yunanistan'da İngilizce yayın yapan Ekathimerini, Erdoğan'ın fotoğrafını manşetlerine taşıdı. Ekathimerini ile birlikte ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos da fotoğrafa geniş yer ayırdı.







EN ÇOK OKUNAN GAZETELERİN GÜNDEMİNDE



İngilizce yayın yapan Ekathimerini gazetesi, Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozuna geniş yer ayırdı.



'YUNAN TOPLUMU RAHATSIZ'



Haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki haritadan Yunan toplumunun rahatsız olduğu ifadesine yer verildi.













