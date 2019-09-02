USD (Alış - Satış) : 5,80 - 5,81 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

Yunan basınını çıldırtan görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları'na yaptığı ziyarette çekilen bir fotoğrafı, Yunanistan'da büyük ses getirdi.

Dünya / 02 Eylül 2019 Pazartesi 21:11
Yunan basınını çıldırtan görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos'ta Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde çekilen bir fotoğrafı, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

FOTOĞRAFA GENİŞ YER AYIRDILAR

Yunanistan'da İngilizce yayın yapan Ekathimerini, Erdoğan'ın fotoğrafını manşetlerine taşıdı. Ekathimerini ile birlikte ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos da fotoğrafa geniş yer ayırdı.



EN ÇOK OKUNAN GAZETELERİN GÜNDEMİNDE

İngilizce yayın yapan Ekathimerini gazetesi, Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozuna geniş yer ayırdı.

'YUNAN TOPLUMU RAHATSIZ'

Haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki haritadan Yunan toplumunun rahatsız olduğu ifadesine yer verildi.






CumhurbaşkanıİngilizceDevir TeslimYunanistanRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı