Ümit Karan Efsane kadroya dahil oldu

Transfer sezonunun sonlarına yaklaşırken bir büyük transferde Beyaz TV'den geldi.



Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış efsane futbolcu Ümit Karan Beyaz Futbol'un efsanevi kadrosuna katıldı.



Beyaz Futbol'un efsane kadrosuna katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Karan, ' Makendonya'da güzel bir süre geçirdim. Güzel de ayrıldık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Buradayız...' dedi.



Programda Karan'a katılmasına özel hazırlanan VTR de gösterildi.



42 yaşındaki milli futbolcu, oyuncu olarak övgü dolu geçmişinin yanı sıra teknik direktör olarak da Makendonya Ligi'ndeki FC Shkupi takımında da büyük başarılar elde etti.