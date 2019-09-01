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Ümit Karan Beyaz TV'de

Türk Futbolu'nun efsane oyuncusu Ümit Karan Beyaz Futbol ailesine transfer oldu

Televizyon / 01 Eylül 2019 Pazar 23:48
Ümit Karan Beyaz TV'de
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Transfer sezonunun sonlarına yaklaşırken bir büyük transferde Beyaz TV'den geldi.

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış efsane futbolcu Ümit Karan Beyaz Futbol'un efsanevi kadrosuna katıldı. 

Programda Karan'a katılmasına özel hazırlanan VTR de gösterildi.

42 yaşındaki milli futbolcu, oyuncu olarak övgü dolu geçmişinin yanı sıra teknik direktör olarak da Makendonya Ligi'ndeki FC Shkupi takımında da büyük başarılar elde etti. 

Ümit KaranTeknik DirektörBeyaz FutbolMilli Futbolcu


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