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Nagehan Alçı'dan tartışma yaratan sözler

Nagehan Alçı'nın barolara yönettiği Atatürkçülük eleştirisi canlı yayında tansiyonun artmasına neden oldu.

Televizyon / 02 Eylül 2019 Pazartesi 22:44
Nagehan Alçı'dan tartışma yaratan sözler
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Gazeteci Nagehan Alçı, katıldığı televizyon programında Külliye'deki adli açılış programına katılmayan baroları eleştirirken sarf etttiği sözler tartışmalara neden oldu.

Alçı, Külliye'deki programın siyasi olduğunu söyleyen baroların Anıtkabir'e gittiklerine dikkat çekerken '79 barodan 55 baronun katılmaması elbette çok ciddi, 3'te 2 baro katılmıyor burada bir sıkıntı var. Ancak benim dikkatimi çeken bir çelişki var. Şimdi diyorlar ki; Biz yürütmenin hükümünde bulunan bir yerde adli yıl açılışı yapmayı yargı bağımsızlığı açısından doğru bulmuyoruz. Peki kabul edilebilir bir şey. Ancak bunu söyleyen Ankara Barosu diyor ki; ben bunu protesto ediyorum. Onun yerine Sıhhıye'de alternatif bir açılış töreni yapacağım. Sonra da Anıtkabir'e gideceğim. Atatürk hepimizin kurucu değeridir. Yargıçlar, savcılar Atatürkçü olabilirler. Ancak siz Erdoğancı bir yargıya hayır diyorsanız, Atatürkçü bir yargıya da hayır demek zorundasınız.' diye konuştu.

Bu sözlerin ardından diğer konuklar Alçı'ya tepki gösterirken tansiyon bir anda yükseldi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ankara BarosuAçılış TöreniAdli Yıl AçılışıNagehan AlçıAnıtkabir


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