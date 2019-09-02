Cani anne ve sevgilisi tutuklandı

İzmir’de cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki çocuğu döverek öldürdükleri ileri sürülen anne ve sevgilisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin tandırdan çıkmasının yankıları sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin küçük Eymen'i öldürüp cesedini tandıra attıkları şüphesiyle gözaltına aldıkları anne Mine D. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serkan E. ile kardeşi Erkan E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlanıp, iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Anne Mine D. ve sevgilisi Serkan E. ‘kasten tasarlayarak çocuk öldürme' suçundan tutuklanırken, Serkan. E.'nin kardeşi Erkan E. ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.