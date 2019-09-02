Avrupa Birliği'ne rapor tepkisi: Değersiz bir kağıt parçası

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 'Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir. Hukuk sistemi hakların korunmasıyla oluşturulur. Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.' dedi.



'Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır.' diyen Yargıtay Başkanı Cirit, 'Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir' açıklamasında bulundu.



AB raporunun değersiz bir kağıt parçası olduğunu belirten Cirit, ' Türk yargısına algı sistematik bir şekilde sürdürülmektedir. AB tutumuyla Türk yargısı önünde değer kaybetmiştir' dedi.



Yargıtay Başkanı Cirit, 'FETÖ soruşturmaları kapsamında eski yüksek yargı üyesi 178 kişi hakkında fezleke düzenlenmiş, bunlardan 175'i hakkında dava açılmıştır' ifadelerine yer verdi.



FEYZİOĞLU: BAROLAR BİRLİĞİ SADECE CUMHURİYETİN TARAFINDADIR



Törende konuşma yapan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, 'Bugün buradayız, çünkü vatandaşlarımızın yargı konusunda bizlerden beklentileri var. Sorun ve beklentiler birbirinden bağımsız değil. Avukatın ve vatandaşın sorunu var. Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Sn. Adalet Bakanımızın çok büyük desteğiyle, barolarımızın, Yargıtayımızın ve Danıştaylarımızın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde sorunlarımızın önemli bir kısmına çözüm var' dedi.



'Yeni hukuk fakültesi açılmamalı' diyen Feyzioğlu, 'Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır.' açıklamasında bulundu. Koruyucu avukatlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Feyzioğlu, 'Avukatlıkta vatandaşın KDV yükü indirilmeli' ifadelerine yer verdi.



Feyzioğlu 'HSK'nin yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz.' dedi.

