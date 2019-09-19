YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Binlerce kişinin merakla beklediği YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu.



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71 BİN BOŞ KONTENJAN



Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite yerleştirmeleriyle ilgili yayınladığı rapora göre, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Buna göre, 2019 için ayrılan 824 bin 694 kontenjanın 753 bin 461'ine yerleştirme yapılarak, doluluk oranı yüzde 91.36 oldu. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak.



KAYITLAR 23 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK



Sonuçların 19 Eylül tarihinde açıklanması halinde okullara kayıtlar 23 Eylül itibariyle başlayabilecek. Kayıtların internet üzerinden tamamlanacağı tarih 25 Eylül, okul üzerinden tamamlanacağı tarih ise 27 Eylül olacak.



ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ NELER OLACAK?



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi



b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)



c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf



d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge



e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri