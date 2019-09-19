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Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri üzerinden tepki gösterdi, "Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

Dünya / 19 Eylül 2019 Perşembe 18:18
Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri üzerinden Rum Kesimi uyardı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleriyle ilgili yeni anlaşmalar yapmasına tepki gösterdi.

Aksoy, "Yetki alanımızda izinsiz hidrokarbon arama faaliyetlerine fırsat verilmeyecektir. Rum yönetimini Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

Doğu AkdenizDışişleri Bakanlığı SözcüsüTürkiye


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