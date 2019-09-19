Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit

ABD'de Donald Trump yönetiminin, ülkedeki iki üniversitenin ortaklaşa yürüttüğü bir Orta Doğu çalışmaları programı için sağlanan fonun kesilebileceği tehdidinde bulunduğu, buna gerekçe olarak da programın 'İslam'ın olumlu yanlarını fazlasıyla öne çıkarması'nı gösterdiği ortaya çıktı.



Amerikan Associated Press'in haberine göre, Trump yönetimi, Kuzey Carolina ve Duke üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü Orta Doğu çalışmaları programına sağlanan fonun kötüye kullanıldığını, programda ideolojik önceliklerin ve İslam'ın olumlu yanlarının fazlasıyla öne çıkarıldığını ileri sürdü.







ABD Eğitim Bakanlığının program kuruluna gönderdiği 29 Ağustos tarihli mektupta ise bu programın önermelerinin 22 Eylül'e kadar değiştirilmesi gerektiği, aksi halde kendilerine sağlanan federal fonun kesileceği belirtildi.



Söz konusu program geçen yıl 235 bin dolar yardım almıştı.



Kaynak : AA

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