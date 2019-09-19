USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,29 - 6,31

Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit

ABD'de Donald Trump yönetiminin, ülkedeki iki üniversitenin ortaklaşa yürüttüğü bir Orta Doğu çalışmaları programı için sağlanan fonun kesilebileceği tehdidinde bulunduğu, buna gerekçe olarak da programın 'İslam'ın olumlu yanlarını fazlasıyla öne çıkarması'nı gösterdiği ortaya çıktı.

Dünya / 19 Eylül 2019 Perşembe 21:54
Trump yönetiminden üniversite program kuruluna tehdit

ABD'de Donald Trump yönetiminin, ülkedeki iki üniversitenin ortaklaşa yürüttüğü bir Orta Doğu çalışmaları programı için sağlanan fonun kesilebileceği tehdidinde bulunduğu, buna gerekçe olarak da programın 'İslam'ın olumlu yanlarını fazlasıyla öne çıkarması'nı gösterdiği ortaya çıktı.

Amerikan Associated Press'in haberine göre, Trump yönetimi, Kuzey Carolina ve Duke üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü Orta Doğu çalışmaları programına sağlanan fonun kötüye kullanıldığını, programda ideolojik önceliklerin ve İslam'ın olumlu yanlarının fazlasıyla öne çıkarıldığını ileri sürdü.



ABD Eğitim Bakanlığının program kuruluna gönderdiği 29 Ağustos tarihli mektupta ise bu programın önermelerinin 22 Eylül'e kadar değiştirilmesi gerektiği, aksi halde kendilerine sağlanan federal fonun kesileceği belirtildi.

Söz konusu program geçen yıl 235 bin dolar yardım almıştı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

İslamCarolinaTrumpAssociated PressDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı