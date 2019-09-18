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Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'ya silahlı saldırı kamerada!

İzmir’de oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu’nun bir restoranda saldırıya uğradıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

3. Sayfa / 18 Eylül 2019 Çarşamba 22:00
Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'ya silahlı saldırı kamerada!
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Geçtiğimiz Cumartesi günü oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için bir restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde köpeğe eziyet eden bir grubu sözlü olarak uyardı. Uyarıya tepki gösteren şahıslar, oyunculara ve organizatöre saldırıp darp etti. Darp olayına ait görüntüler ortaya çıktı. Saldırganların Çoruh, Akkoyunlu ve Aydoğdu'yu darp ettikten sonra restoran dışındaki sandalye ve servis takımlarını içeriye doğru fırlattıkları, Murat Akkoyunlu'nun üst kata kaçtığı görülüyor. Kaynak : İHA

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Şevket ÇoruhÇoruhMurat Akkoyunlu


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