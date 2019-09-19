Prim iadesini 58 yaşınız dolmadan geri alamazsınız

Emeklilik ile ilgili merak edilen bütün soruları Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu yanıtladı. İşte o sorular...



Soru: 1973 doğumluyum. Askerliğimi 1997-1999 yılları arasında yaptım. SSK başlangıç tarihim 2 Haziran 2000. 5800 gün prim ödemem var. 4500'le kıdem tazminatımı alabilir miyim? Ne zaman emekli olabilirim? Atamer PAZAR



Cevap: 4500 günle kıdem tazminatı alarak ayrılamazsınız. Çünkü kıdem tazminatı alarak ayrılmak için, 7000 gün prim ödemiş olmanız gerekiyor. Ancak askerlik sürenizin 9 ayını borçlanmanız halinde, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olursunuz.



Borçlanmayla prim şartını da sağlamış olacağınızdan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz bile 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca borçlanmadan sonra, yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olacaksınız.



Kıdem tazminatı almak için aranan, yaş dışındaki şartlar olan 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartlarını sağlamış olacağınızdan, işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz.



BAŞLANGICINIZA GÖRE 50 YA DA 51 YAŞINIZI DOLDURACAKSINIZ



Soru: 13 Mayıs 1970 doğumluyum. 1988'deki SSK girişimle 9500 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Ahmet UZUN



Cevap: Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Süre ve prim sorununuz yok. Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse 50 yaşınızı, sonraysa 51 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.



ANNENİZ BAĞKUR'DAN DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR



Soru: Annem 1960 doğumlu. 2005'ten bu yana sigortalı. Toplamda 4000 gün primi mevcut. En erken hangi tarihte emekli olabilir? Bu süreçte Bağkur'a geçiş yapmalı mı sizce? Emirhan GÜMÜŞ



Cevap: Anneniz Bağkur'dan daha erken emekli olabilir. İsteğe bağlı prim ödemesi Bağkur'a sayılıyor. İsteğe bağlı olarak 1400 gün prim ödeyerek toplam primini 5400 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir (hemen başlayıp ara vermeden prim öderse 8 Ağustos 2023'te).



GERİYE DÖNÜK TOPLU PRİM ÖDENEMİYOR



Soru: Babamın 1982'de SSK girişi, 170 gün primi var. Geriye dönük prim ödemek için kolaylık var mı? İsmail YALÇINKAYA



Cevap: Babanız geriye doğru toplu prim ödeyerek gün kazanamaz. Sadece askerliğini borçlanarak askerlik süresi kadar gün kazanabilir. 18 ay askerliği olduğunu varsayarsak askerliğini borçlanıp, ayrıca 2890 gün daha prim ödeyerek toplam primini 3600 güne tamamlayacağı tarihte 60 yaşı doldurursa emekli olur. Dolduramazsa, 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.