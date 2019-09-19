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Motorine indirim geldi!

Bu geceyarısından itibaren motorin fiyatlarına 15 kuruşluk indirim gelecek ancak ÖTV düzenlemesinden dolayı pompa fiyatlarından bir değişiklik olmayacak.

Ekonomi / 19 Eylül 2019 Perşembe 17:37
Motorine indirim geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapılacağını açıkladı.

Ancak açıklamada mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı bildirildi.

Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 6,47 liradan, Ankara’da 6,56 ve İzmir’de de 6,58 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


Kaynak : İHA

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