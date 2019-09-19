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Meteoroloji İstanbullulara kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Cuma günü beklenen sağanak yağış için vatandaşları sel, ani su baskınlarına karşı uyardı. Meteoroloji ayrıca vatandaşların yıldırım düşmesine karşı dikkatli olmalarını söyledi.

Yaşam / 19 Eylül 2019 Perşembe 21:01
Meteoroloji İstanbullulara kritik uyarı!

İstanbul'da cuma günü etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar sel, ani su baskınlarına karşı uyarıldı. Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklık 2-4 derece azalacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı. Açıklamada, Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti.




YILDIRIMLARA KARŞI UYARDI

Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.


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