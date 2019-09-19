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İstanbul için Meteoroloji ve valilikten yağış uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteorolojinin İstanbul için yarın sağanak yağış uyarısı yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.

Yaşam / 19 Eylül 2019 Perşembe 10:32
İstanbul için Meteoroloji ve valilikten yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteorolojinin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, 'Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı' denildi.

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