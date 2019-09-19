Hadsiz vekilde AB'ye çağrı

Bulgaristan medyasına konuşan Angel Cambazki, Alman şirketin fabrikasını 'çevreyle ilgili hiçbir mevzuata uymayan ve havayı dilediği gibi kirleten, insan haklarını ihlal eden, gazetecileri tutuklayan ve hapse atan Türkiye'de' inşa etme kararı almak üzere olduğunu belirtti.



'AVRUPA'NIN PARALARI İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE BULUNAN ÜLKEYE GİTMESİN, ERDOĞAN FİNANSE EDİLMESİN'



1 Kasım'da göreve başlayacak olan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e seslenen Cambazki, bu anlaşmanın hayata geçirilmesinin önüne geçilmesini ve Avrupa'nın paralarının İslamlaşma sürecinde bulunan ülkeye gönderilmemesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finanse edilmesinin önüne geçilmesini talep etti.







BAKAN PEKCAN 'YERİ BİLE BELLİ' DEMİŞTİ



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrikayla ilgili, 'Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli' açıklamasında bulunmuştu.