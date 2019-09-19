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Bakan duyurdu! Binlerce çiftçiye müjde

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak" dedi

Ekonomi / 19 Eylül 2019 Perşembe 16:36
Bakan duyurdu! Binlerce çiftçiye müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İyi ve organik tarım destek ödemelerinin, yarın saat 18.00'den sonra yapılacağını açıkladı.

Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı'nda konuşan Pakdemirli, “İyi tarım ve organik tarım destek ödemeleri ile ilgili üretici ve çiftçimizin yüzünü güldürecek bir müjde vermek istiyorum. Destek ödemeleri 20 Eylül, saat 18.00'den sonra başlayacak. Yani yarın itibariyle. Ödemeler T.C kimlik numarasına göre yapılacak. Son hanesi 4,6 ve 8 olanlar 20 Eylül 2019 saat 18.00'den sonra, son hanesi 0 ve 2 olanlar da 27 Eylül 2019 saat 18.00'den sonra, iyi tarım desteklemelerini 55 bin 849 üreticiye 162 milyon 974 bin 573 lira, organik tarım desteklemeleri 67 bin 455 üreticiye 232 milyon 916 bin lira, toplamda 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 lira ödenmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TarımOrman BakanıOrganik Tarım


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