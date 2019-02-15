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Aksuvital'den Propolis Kampanyası

Aksuvital, propolis kampanyasında propolis ve zencefilli keçi boynuzu özü, procba şurup ve sıvı propolis damladan oluşan paket sunuyor.

Ekonomi / 15 Şubat 2019 Cuma 09:17
Aksuvital'den Propolis Kampanyası

AksuVital, propolis ve zencefilli keçi boynuzu özü, procba şurup ve sıvı propolis damladan oluşan 3'lü kampanya paketi hazırladı.

AksuVital'den yapılan açıklamada, zararlı mikro organizmaları öldüren ve bağışıklık sistemini güçlendiren en güçlü ürün propolisin arılardan insanlara bir armağan olduğu belirtildi.

Propolisi, işçi arıların bitkilerin filiz ve tomurcuklarını çiğneyerek oluşturdukları aktarılan açıklamada, propolisin soğuk kış günlerinde insanları mikroplardan koruyan doğal antibakteriyel ve antibiyotik bir ürün olduğu kaydedildi.

Aksuvital, sektördeki 30 yıllık tecrübesini tüketici ile buluşturmak için propolis kampanyasına başladı.

Şirket, herkes faydalansın diye Shiffa Home markalı ürünleri propolisli ve zencefilli keçi boynuzu özü, procba şurup ve sıvı propolis damladan oluşan 3'lü kampanya paketi hazırladı. Kaynak : AA

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