Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü, 66 yaralı

Afganistan'da emniyet yetkilileri, Kalat'taki istihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 15 kişinin öldüğünü, 66 kişinin yaralandığını bildirdi.



Yaralıların tamamı sivil

Hayatını kaybedenlerden ikisinin polis olduğunu belirten Rahimi, yaralıların tamamının sivil olduğu bilgisini paylaştı.



Rahimi, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini de ifade etti.



Saldırıyı Taliban üstlendi.



Taliban, saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisi ve istihbarat çalışanının öldürüldüğünü iddia etti.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.