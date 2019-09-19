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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü, 66 yaralı

Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü, 66 kişi yaralandı.

Dünya / 19 Eylül 2019 Perşembe 08:59
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü, 66 yaralı

Afganistan'da emniyet yetkilileri, Kalat'taki istihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 15 kişinin öldüğünü, 66 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların tamamı sivil
Hayatını kaybedenlerden ikisinin polis olduğunu belirten Rahimi, yaralıların tamamının sivil olduğu bilgisini paylaştı.

Rahimi, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini de ifade etti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Taliban, saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisi ve istihbarat çalışanının öldürüldüğünü iddia etti.
Kaynak : AA

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