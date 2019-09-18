Yunus bebeğin yaşamı bulunacak iliğe bağlı

Almanya'nın Saarbrücken şehrinde yaşayan Arıkan ailesinin ilk çocukları Yunus bebeğin yakalandığı lenf kanseri hastalığından kurtulması için uygun ilik aranıyor. Minik Yunus için Alman Kemik İliği Bankası aracılığı ile kampanya düzenleniyor. Zekiye Erol Arıkan (22), Yunus bebeğin rahatsızlığının 4 aylıkken başladığını ifade ederek, destek istedi.



'Oğlumun yaşamasını istiyorum'



Minik Yunus'un annesi Zekiye Erol Arıkan, 'Yunus'ta ilk sorun yüksek ateşle başlamıştı. Çocuk doktoruna götürdüm. İlk önce fitil verildi fakat 1 hafta boyunca 41 derece ateşi oldu. Daha sonra hastaneye sevk edildi. Hastanede çocuğun organlarının su topladığı görüldü.



Yoğun bakım ünitesine alındı. Daha sonra lenf kanseri olduğu ortaya çıktı. Yunus 6 ay boyunca ilaç ve kemoterapi tedavisi gördü. Doktorları artık ilik nakli olması gerektiğini belirtti.



Babası ve benim iliğimiz sadece yüzde 50 uyum sağlıyor. Babasından alınan ilik geçtiğimiz Çarşamba Yunus'a nakledildi. Doktorlar hastalığın yeniden nüksetme oranının çok yüksek olduğunu söylüyor. Ama zamanımız tükendiği için babadan nakil yapıldı. Yunus'un tam sağlığına kavuşması için uygun ilik aranmasına devam ediyoruz. Minik Yunus'un koşup oynayabilmesi için uygun ilik nakli olması gerektiğini belirten anne Arıkan, 'Tüm Türkleri Alman Kemik İliği Bankası'nın (DKMS) internet sayfasından doku örneği vermeye davet ediyorum. Bankanın posta ile göndereceği pamuklu çubuk ile doku örneği veriliyor. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Oğlumu yaşatabilmemiz için tam uygun iliğe ihtiyacımız var' şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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