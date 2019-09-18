Yeni Evlenenler Tatil İçin Balayı Villalarını Tercih Ediyor

Villa İnfinity WildVilla İnfinity Wildken epey yorulan yeni evli çiftler için mükemmel bir konaklama seçeneği olan balayı villası tüm konforu ayaklarının altına seriyor. Özel yüzme havuzu, jakuzi ve daha bir çok özelliği ile son yılların gözde tatil seçeneği olan tatil villaları özenle hazırlanmaktadır. Haftalık ve günlük kiralama seçenekleri sunan firmamız Villa Durağı ile erken rezervasyon fırsatlarından yararlanabilirsiniz.



Evlilik birlikteliğine yeni adım atmış balayı çiftleri için 2 kişilik olarak hazırlanan balayı villaları özel süslemeler ve meyve tabağı ikramı ile sizlere sunulur. Eşiniz ile evinizdeki konforu yakalayacağınız şekilde şık ve kaliteli eşyalarla donatılmış olan balayı villaları en uygun fiyatlarla Villa Durağı sitemizde sizleri bekliyor. İster sitemizden isterseniz irtibat numaralarımızdan villa kiralama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Villa seçerken kararsız kalanlar için 2019 yılı en çok kiralanan balayı villalarını sizler için hazırladık.



Villa Yufen







Villa Yufen iki kişilik olarak tasarlanmış bir balayı villasıdır. Havuzu ve bahçesi dışarıya kapalı hale getirilerek şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzak tatil yapmak isteyen çiftlerin 2019 yılında en sık kiraladığı balayı villası olmuştur. Patara plajının mükemmel manzarasına karşı tatil yapmanın romantik ve büyüleyici keyfini yaşayabileceğiniz Villa Yufen balayı villaları arasında en popüler villalardan biridir.



Villa İnfinity Wild







Kalkan İslamlar köyünde konumlanmış olan balayı villası Villa İnfinity Wild 4 kişilik olarak tasarlanmıştır. Özel havuzu ve jakuzisi ile yeni evli çiftlere romantik bir tatil sunmaktadır. Havuz terasında eşiniz ile güneşlenerek yabancı gözlerden uzak tamamen evinizde gibi hissedebileceğiniz doğa içinde bir tatil villasıdır.



Villa Nimet





Patara beldesinde bulunan Villa Nimet 2 kişilik olarak tasarlanmıştır. Yatak odasında bulunan jakuzisi ve bahçesindeki özel havuzu ile romantik bir tatil için planlanmıştır. Taş bir mimariye sahip olan villa Nimet mahremiyetine önem veren çiftler için özel olarak tasarlanmıştır. Güne kuş cıvıltıları ile uyanabileceğiniz kusursuz bir balayı tatili yaşamak isteyen çiftlere erken rezervasyon fırsatları sunmaktayız.

