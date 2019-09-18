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İstanbul'da korkutan yangın

Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

3. Sayfa / 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:21
İstanbul'da korkutan yangın
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Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.



Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, 'Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor.' dedi.

ARAÇLARA DA SIÇRADI

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını kısmen kontrol altına aldı.



Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
 

Yangına MüdahaleOrganize Sanayi BölgesiOrhanlı


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