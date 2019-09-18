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'Güvenli bölge için iki hafta içinde sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölgede iki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız." dedi.

Siyaset / 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:56
'Güvenli bölge için iki hafta içinde sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

'Rektör atama kriterleri güncellenecek'

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 'Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz.' dedi.

'Kredi ve burslara zam gelecek'

Kredi ve burs olarak lisans öğrencilerine aylık 500 lira ödendiğini hatırlatan Erdoğan, 'Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek.' diye konuştu.

'Vakıf üniversiteleri bilimsel araştırmalara yönelmeli'

Erdoğan, 'Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek daha çok yapışan ticari kurum algısının önüne geçmek için bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız.' değerlendirmesinde bulundu.

'Mesleki eğitimin yeniden ele alınması şart'

Mesleki eğitimin önemine işaret eden Erdoğan, 'Mesleki eğitimin yeniden ele alınması ve gençlerimiz için cazip hale getirilmesi şarttır.'dedi.

'Kendi planlarımızı devreye sokacağız'

Güvenli Bölge konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

'İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskan edebiliriz. Avrupa ülkelerinden hem İdlib, hem Fırat'ın doğusu konusunda çok daha güçlü destek bekliyoruz. Artık laf bizi doyurmuyor.'

Açılış TöreniCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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