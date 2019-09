Gelişen teknoloji 'Bulut' sunucular dikkat çekiyor.

Bulut sunucusu sistemi ve işleyişi ile ilgili açıklamalarda bulunan hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, kullanıcılara da altın değerinde bilgiler verdi. Çakı, server veya sunucu dendiğinde akla ilk internete bağlı özel bir bilgisayar ve bu bilgisayarın içerisinde bulunan web sitesi verilerinin geldiğini belirterek, “Teknoloji ilerledikçe sunucu tipleri ve yazılımlar da gelişip değişmeye başladı.



Bulut bilişimi ile birlikte veriler tek bir yerden değil, internete bağlı her yerden yönetilebilir ve müdahale edebilir hale geldi. Cloud server sistemleri de bu imkan doğrultusunda; sorunsuz hizmet, yüksek performans, kolay erişim ve donanım arızalarından etkilenmeyen sunucu hizmeti arayanlar için en ideal çözümlerden biri olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.



Bulut sunucunun kullanıcılarına sağladığı avantajlar



Çakı, kullanıcıların internetin olduğu her yerden ve tüm cihazlarından bilgilerine ulaşma kolaylığı olduğunu belirterek, “Bulut sisteminizi kapatmadan ya da yeniden başlatmadan sistem kaynaklarınızı arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Sunucu maliyetinizi dinamik olarak yönetmek istiyorsanız, tatil günlerinde yüksek trafik, iş günlerinde düşük trafik alan sitenizin sistem kaynaklarınızı istediğiniz an artırıp azaltmak istiyorsanız bulut sunucu tercihi en iyi seçenektir. Sistem sanal bir makine üzerinde bulunduğu için depolama gibi bir sorunu da söz konusu değildir. İstediğiniz takdirde sizin sunucu hesabınıza ek depolama alanı da sağlayabilmektedir” dedi.



Bulut sunucusunun web sitesi performansına etkisi büyük



Birbiriyle bağlantı halinde olan ve özel yazılımlarla yönetilen bulut sunucu sistemlerinin web sitesi performansları hakkında bilgiler veren Çakı, “internet sitenize bağlanan kullanıcıyı en yakın veri merkezi üzerindeki sunucuya yönlendirerek web sitenizin açılış hızını artırır. Daha yüksek performansla çalışan siteniz kullanıcı memnuniyetini arttırır. hizmeti satın aldığınızda tek bir merkezde yatan tek bir sunucuya değil, çeşitli noktalara dağılmış sunucuların veri işleme gücüne eş zamanlı olarak sahip olabilirsiniz. Servis sağlayıcının arayüzleri ile bulut sunucu sistemleri kurulum kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlar” ifadelerini kullandı



Sunucu maliyeti nedir?



Sunucu maliyeti hakkında bilgiler veren Caner Çakı, “Standart hosting kullanıcıları için en ideal başlangıç çözümü bulut sunucudur. Düşük kaynaklardan başlayan kullanıcılar ihtiyaç duydukları depolama alanı arttıkça paketlerini istedikleri zaman arttırabilir. Kullanıcılar özellikle yedekli bir altyapıyı tercih etmeli ve kaynakların yüzde 100 kullanıcıya dedike edilmiş olmasına dikkat etmeliler. Biz de firma olarak kiralama hizmeti almak isteyen kullanıcılarımıza doğru kapasite ve ürün seçiminde birebir yardımcı olarak doğru başlangıç yapmalarını sağlıyoruz” dedi.



