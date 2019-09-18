FED faiz indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), 25 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini 1.75 - 2.00 aralığına çekti. Fed'in faiz kararının ardından parasal genişlemeye dönük adımlar ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları izlenecek...
FED, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası merak beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, faizlerin 25 baz puan indirilmesine karar verdi. Böylelikle ABD'de politika faizi 1.75 - 2.00 aralığına geriledi.
Karar sonrası parasal genişlemeye yönelik adımlar izleniyor. Piyasada yaşanan dolar likiditesindeki sıkışıklık nedeniyle Fed, 10 yıl sonra ilk kez repo kanalıyla 2 günde bankalara 128 milyar dolar para vermiş ve Fed'in politika faizini geçerek 2.30'a çıkan efektif fon faizi sorunlu seviyelerden gerilemişti.