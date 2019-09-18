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FED faiz indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), 25 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini 1.75 - 2.00 aralığına çekti. Fed'in faiz kararının ardından parasal genişlemeye dönük adımlar ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları izlenecek...

Ekonomi / 18 Eylül 2019 Çarşamba 20:59
FED faiz indirdi

FED, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası merak beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, faizlerin 25 baz puan indirilmesine karar verdi. Böylelikle ABD'de politika faizi 1.75 - 2.00 aralığına geriledi.

Karar sonrası parasal genişlemeye yönelik adımlar izleniyor. Piyasada yaşanan dolar likiditesindeki sıkışıklık nedeniyle Fed, 10 yıl sonra ilk kez repo kanalıyla 2 günde bankalara 128 milyar dolar para vermiş ve Fed'in politika faizini geçerek 2.30'a çıkan efektif fon faizi sorunlu seviyelerden gerilemişti.

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