FED faiz indirdi

FED, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası merak beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, faizlerin 25 baz puan indirilmesine karar verdi. Böylelikle ABD'de politika faizi 1.75 - 2.00 aralığına geriledi.



Karar sonrası parasal genişlemeye yönelik adımlar izleniyor. Piyasada yaşanan dolar likiditesindeki sıkışıklık nedeniyle Fed, 10 yıl sonra ilk kez repo kanalıyla 2 günde bankalara 128 milyar dolar para vermiş ve Fed'in politika faizini geçerek 2.30'a çıkan efektif fon faizi sorunlu seviyelerden gerilemişti.