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Eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi 6 yıl önce boşandığı eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı.

3. Sayfa / 18 Eylül 2019 Çarşamba 20:59
Eski eşini çocuklarının yanında bıçakladı
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Olay, Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi Ahmed Arif Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, altı yıl önce boşanan R.I. ile eski eşi F.T. çocuklarının yanında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.I. eski eşi ve çocuklarının annesi F.T.'yi bıçakladı. F.T.'nin çığlıkları üzerine parkta bulunan vatandaşlar, R.I.'ya müdahale etmek istedi. Bu sırada, R.I. elinde bulunan bıçakla kendine zarar vermeye başladı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar eski eşini bıçaklayan R.I.'ya linç girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.




 
Kaynak : İHA
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PolisPolis EkipleriSağlık EkibiAhmed Arif


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