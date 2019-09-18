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Bakan Varank açıkladı! 5 milyar liraya ulaşacak

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz." dedi.

Ekonomi / 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:56
Bakan Varank açıkladı! 5 milyar liraya ulaşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı.

Varank, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz." dedi.

Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Varank, "Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.

"Ar-Ge alanında insan kaynağını 300 bin kişiye çıkaracağız"
Bakan Varank: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

23 akıllı ürün hedefi

Varank, "Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Mustafa VarankTeknolojiTürkiye


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