AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Annelerin yaklaşımı dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü ses

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin, "Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir." dedi.



Yargı reformu konusunda da Çelik, "Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir." ifadesini kullandı.



Ömer Çelik, İsrail'deki işgal tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:



"İşgal, bir çözüm politikası değildir. İşgal, Batı Şeria'nın ya da Ürdün Vadisi'nin işgali gibi yaklaşımlar, herkesin güvenliğini tehlikeye atacak, bütün barış süreçlerini sabote edecek bir yaklaşımdır. Dünyanın iki devletli çözümün altını çizerek, daha güçlü bir mesaj vermesi gerekmektedir."



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti." dedi.