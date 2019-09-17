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YSK yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini açıkladı

İyi Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kuruluna 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini sordu. YSK yenilenen seçimin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı.

Siyaset / 17 Eylül 2019 Salı 21:30
YSK yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı.

YSK, MALİYET SORUSUNA CEVAP VERDİ

İyi Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu'na 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini sordu. Öztürk'ün yazısına Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Erhan Çiftçi'nin verdiği yanıtta, '23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin toplam maliyetinin 40 milyon 656 bin 388 TL olduğu tespit edilmiştir' denildi.


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