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YPG'li teröristerin yeni yöntemi!

Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn ilçesindeki YPG/PKK'lı teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarındaki caddelerin üzerini metal sac levhalarla kapladı.

Dünya / 17 Eylül 2019 Salı 19:14
YPG'li teröristerin yeni yöntemi!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.

1 YILDIR ÇALIŞMA YAPIYORLAR

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yönelik düzenleyeceği olası operasyona karşı Resulayn'deki PKK/PYD'li teröristler SİHA ve İHA'lara yönelik yaklaşık 1 yıldır çalışma yapıyor. Teröristler ilçe merkezinde yoğunlukla kullandığı caddeleri demir kafeslerle kapatıp üzerini metal sac parçaları örtmeye başladı.



RAHAT HAREKET ETMEK İÇİN BU YÖNTEME BAŞVURDULAR

Perde görevi görecek olan sac parçaları ile teröristlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmadan rahat hareket etmesinin amaçlandığı öne sürüldü.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA

Yerleştirilen sac parçalarının ise kilometrelerce uzunlukta olduğu görüldü.

İşte o görüntüler;





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