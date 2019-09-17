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Şortlu kıza saldırının cezası belli oldu

İstanbul Pendik'te minibüste yolculuk yaparken şort giydiği için tokat attığı üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a "edepsiz" diyerek hakaret eden Ercan Kızıltaş, 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kızıltaş, daha önce de tokat atmaktan da 3 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.

3. Sayfa / 17 Eylül 2019 Salı 17:18
Şortlu kıza saldırının cezası belli oldu

İstanbul'da Haziran 2017'de Pendik-Aydos minibüs hattında yolculuk yaparken şort giydiği için saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ın hakaret davası Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Hakim, Ercan Kızıltaş'ı, Asena Melisa Sağlam'a 'edepsiz ve hayasız' dediği için 5 ay cezasına çarptırdı.

Tokat atmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Kızıltaş, toplam 45 ay ceza almış oldu.

Mahkemenin üst sınıra yakın verdiği kararla birlikte Kızıltaş, toplam 21 ay cezaevinde kalacak. Ercan Kızıltaş, halen başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinde bulunuyor.

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