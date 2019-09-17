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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tuncer' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca, sosyal medyada paylaşılan, bir sanatçının görseli ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.

Eğitim / 17 Eylül 2019 Salı 11:41
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tuncer' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sosyal medyada paylaşılan, bir sanatçının görseline ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medyada bir sanatçının görseli ve sözleriyle paylaşılan kitapla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir." ifadelerine yer verildi. Kaynak : AA

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