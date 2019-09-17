USD (Alış - Satış) : 5,72 - 5,73 EURO (Alış - Satış) : 6,30 - 6,32

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü konsolosluk binası taşınıyor!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü İstanbul Başkonsolosluğu binasını satarak konsolosluğu başka bir binaya taşıma kararı aldığı öğrenildi.

Güncel / 17 Eylül 2019 Salı 15:17
Kaşıkçı'nın öldürüldüğü konsolosluk binası taşınıyor!

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü konsolosluk yerleşkesi Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın kararı ile satıldı. Beşiktaş ilçesinin 4.Levent semtinde bulunan konsolosluğun Sarıyer'de ABD başkonsolosluğuna yakın bir alana taşınacağı öğrenildi.

Yer değiştirme kararının başkonsolosluk binası içinde böcek taraması yapılmasının ardından Suudi Arabistan'a dönen teknik ekibin binanın terk edilmesi gerektiği yönünde verdikleri teknik rapor üzerine alındığı belirtiliyor.

Öte yandan, Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ayrıntılı delil toplamak için söz konusu binayı bir süreliğine mühürleyebileceği iddia ediliyor.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

Cemal KaşıkçıSarıyerSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı