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Kargo merkezinde 'şüpheli toz' alarmı

İstanbul Tuzla'da bulunan bir kargo dağıtım merkezindeki paketten çıkan toz nedeniyle iki çalışan hastaneye sevk edildi.

3. Sayfa / 17 Eylül 2019 Salı 11:16
Kargo merkezinde 'şüpheli toz' alarmı

İstanbul'un Tuzla ilçesi Orta Mahalle Öztaş Sokağı'nda bulunan kargo dağıtım merkezine Tekirdağ'dan Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildiği öğrenilen bir çuvalın içerisinde çıkan şüpheli toz yere saçıldı.

Çalışanlarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken, güvenlik güçlerince dağıtım merkezi boşaltılarak önlem alındı.

Toza temas ettiği öğrenilen 2 çalışan ise tedbiren hastaneye kaldırılırken, şüpheli tozun ne olduğunun öğrenilmesi için olay yerine uzman ekip çağrıldı.

PolisAnadolu Adalet SarayıSağlık Ekipleri


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