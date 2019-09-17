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İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ işe alım ilanı yayınladı. Başvurular 20 Eylül'de sona erecek.

Siyaset / 17 Eylül 2019 Salı 21:55
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ, personel alımı yapacaklarını duyurdu. İlan, şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"İŞİNİ VE ŞEHRİNİ ÇOK SEVEN ARKADAŞLAR ARIYORUZ"

"Takım arkadaşları arıyoruz" başlığıyla verilen ilanda, "İstanbul Dijital Medya AŞ'nin ilgili departmanlarında görev alacak, işini ve şehrini çok seven arkadaşlar arıyoruz." denildi.



SON BAŞVURU TARİHİ 20 EYLÜL

Başvuru sürecinin başladığı ve 20 Eylül 2019'da sona ereceği vurgulanan ilanda, kameraman, hareketli grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni, yapım yönetmeni, haber editörü, sosyal medya hesap yöneticisi, haber prodüktörü, yazar ve kurgu operatörü gibi alanlarda personel alınacağı belirtildi. Ayrıca işe alınacak kişilerle ilgili detayların www.medya.istanbul adresinde yer aldığı kaydedildi.

Sosyal MedyaBüyükşehir BelediyesiPersonel Alımı


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