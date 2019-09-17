İlkler TEKNOFEST'te Sergileniyor

Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yerini aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında sergilendi. Vatandaşlar da füzeyi dikkatle inceledi, fotoğraf çekildi. TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş da Göktuğ, füze Hakkında bilgi verdi.



'Hedeflere atış testleri yakında başlayacak'



Okumuş, 'Göktuğ 2013 yılında başladığımız bir proje. Artık son aşamasına geldik. Testler devam ediyor. Balistik atışlar yapıldı, hareketli hedeflere atış testleri yakında başlayacak. Önümüzdeki yıl uçaktan havadan havaya atışları yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıl sonuna doğru projeyi tamamlamayı hedefliyoruz' dedi.



'Göktuğ, yeni geliştirilen bütün platformlarda kullanılabilecek'



Göktuğ'un yeni geliştirilen bütün platformlarda kullanılabileceğini belirten Okumuş, 'Esasen proje F-16 üzerinden yürüyor. Tamamlandığında ilk olarak F-16'dan atılmış olacak ama yeni geliştirilen bütün platformlarda kullanılabilecek. Bu Hürjet olabilir, Akıncı İHA'da yine kullanılabilecek. İleride tamamlandığında yerli savaş uçağımızda da kullanılabilecek. Çok önemli kritik bir ürün' diye konuştu.







'Yurt dışına bağımlılıktan kurtulduk'



Okumuş sözlerine şöyle devam etti: 'TÜBİTAK SAGE olarak biz savunma sanayinin büyük bir araştırma geliştirme enstitüsüyüz. Biz ağırlıklı olarak hava kuvvetlerimizin kullandığı ürünlere yönelik projeler yapıyoruz. Amacımız bütün hava kuvvetlerinde kullanılan mühimmatların yerli varyantlarını geliştirip hatta daha ötesinde daha farklı ürünler de geliştirmek. Şuana kadar TÜBİTAK SAGE tarafından çok sayıda ürün geliştirildi yerlileştirildi. Yurt dışına bağımlılıktan kurtulduk. Türkiye'nin son seyir füzesi yine TÜBİTAK SAGE tarafından projesi tamamlandı şuan hali hazırda roketsan tarafından üretiliyor. Benzer hava mühimmatları ve sadece mühimmatlar değil, mühimmatların alt bileşenleri bu tip ürünlerde de TÜBİTAK SAGE yurt dışına bağımlılığı azaltmak için yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor.'



'2021 yılında artık Göktuğ'un üretimi konuşulacak'



2021 yılında Göktuğ'un üretiminin konuşulacağını vurgulayan Okumuş, 'Şu anki planımız 2020 yılında testlerin tamamlanmış olması, 2021 yılında da artık Göktuğ'un üretimi konuşulacak. Göktuğ büyük bir proje, çok kritik bir proje Esasında Göktuğ dediğimiz 2 farklı füzeden oluşuyor. Görüş içi ve görüş içi dediğimiz farklı ölçülerde farklı arayıcı başlıklarda aynı anda iki tane füzeyi biz tamamlamış olacağız. Şuan için program üzerinde devam ediyoruz. 2021'de envantere girmiş olduğunda görürüz' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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