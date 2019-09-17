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Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını

Hatay’da Amanos Dağları radar mevkisine yakın 25 farklı noktada orman yangını çıktı.

3. Sayfa / 17 Eylül 2019 Salı 23:23
Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını
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Yangınlar, Kisecik, Ballıöz ve Toygarlı köylerinin bulunduğu noktalarda meydana geldi. Neden kaynaklandığı bilinmeyen yangınlarda 25 farklı noktada alevler yükseldi. Yangını 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi, 250 itfaiye personeli ve çok sayıda gönüllü vatandaş söndürmeye çalıştı.

22 farklı noktadaki alevler söndürülürken, 3 farklı noktada devam eden yangına müdahale sürüyor.


ÖNCEKİ YANGINLARI ÜSTLENMİŞLERDİ

Terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı terörist grup yayınladıkları bir bildiriyle Türkiye'de ciğerlerimizi yakan orman yangınlarını üstlendi. PKK'nın üstlendiği yangınlardan biri de İzmir'de meydana gelmişti. 2 gün boyunca rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında onlarca hayvan yanarak can vermiş, 500 hektar alan ise kül olmuştu..
Kaynak : İHA
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