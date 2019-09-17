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Eylem hazırlığındaki 9 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet mensuplarının Suriye’nin Afrin ilçesinde yaptığı ortak operasyonda, eylem hazırlığındaki 9 şüpheli mühimmatlarla birlikte yakalandı.

Güncel / 17 Eylül 2019 Salı 17:46
Eylem hazırlığındaki 9 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Afrin'de hücre evi oluşturarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, kırsaldan Afrin merkeze patlayıcı madde getirerek bombalı eylemler planladıkları, gerçekleştirdikleri ve ayrıca Afrin'deki emniyet birimlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen A.M, N.M, A.M, M.E, A.S, H.S, Ş.H, A.M. ve M.S. isimli 9 şüpheli, MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ve üzerinde lazer ve dürbün aparatı bulunan M16 silah, bu silaha ait 8 adet şarjör ile 828 adet fişek, lazer aparatı bulunan keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 153 adet fişek, piyade tüfeği ile tüfeğe ait 258 adet fişek, 18 tabanca mermisi, kasatura ve örgütü temsil eden bez parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kaynak : İHA

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PiyadeKeskin NişancıAfrinYardım ve Yataklık


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